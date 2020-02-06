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Ömer Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti Sözcüsü Çelik, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında yarın suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Siyaset / 06 Şubat 2020 Perşembe 15:44
Ömer Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın suç duyurusunda bulunulacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, pistten çıkan uçakla ilgili olarak, 'Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

AP'nin giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladığını belirten Çelik, bunun Avrupa için kaygı verici olduğunu söyledi.

Çelik, 'Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır.' diyen Çelik, 'PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.' şeklinde konuştu.

İlker Başbuğ'un açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamaları ile ilgili de 'Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar.' ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:

'Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.'

AK Parti Kızılcahamam Kampı

Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi.

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