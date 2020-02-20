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Kadir Şeker'in sağlık raporu açıklandı

Kadir Şeker'in; olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

Güncel / 20 Şubat 2020 Perşembe 11:30
Kadir Şeker'in sağlık raporu açıklandı

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı.

4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

KADİR'İN SAĞLIK RAPORU AÇIKLANDI

Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu, dosyaya ulaştı. Raporda; Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.

KADİR'DE DE KESİKLER VAR
Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal inceleme de tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

Sağlık RaporuAntalyaSağ ve SolTürkiyeArbede

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