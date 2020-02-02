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İngiltere'de terör saldırısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü

Dünya / 02 Şubat 2020 Pazar 20:01
İngiltere'de terör saldırısı

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu.

Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, '2 yaralının olduğunu düşünüyoruz. Durumlarına ilişkin güncelleme bekliyoruz.' ifadesine yer verildi.




ÜZERİNDE DÜZENEK VARDI 

Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi.

Sky News kanalı, düzeneğe müdahale edilmesinin beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Polisin terör bağlantılı ilan ettiği Streatham'daki olaya müdahale eden tüm acil servis ekiplerine teşekkür ederim. Düşüncelerim, yaralılar ve etkilenenlerle.' ifadelerini kullandı.

Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, polis, saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

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