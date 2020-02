Yavruları olan anne köpek tüfekle vuruldu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü bir vahşet yaşandı. İddiaya göre B.K. isimli bir kişi yavruları olan bir anne köpeği av tüfeğiyle vurup olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin acı içindeki sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, köpeği Babaeski belediyesinin veteriner birimine götürdü.



Saçmalar omuriliğine denk gelmiş



Klinikte röntgeni çekilen köpeğin yapılan kontrollerinde, biri omuriliğinde, biri de omuriliğin yanında olmak üzere iki adet tüfek saçması tespit edildi. Klinik yetkililerinden alınan bilgiye göre köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ancak omuriliğindeki saçmaların çıkarılması için daha üst düzey bir klinikte ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine göre harekete geçen polis ekipleri, köpeği av tüfeğiyle vurduğu iddia edilen B.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan B.K’nin ifadesinde iddiaları reddettiği, kendisinin de köpek beslediği, bu nedenle köpeği vurmasının söz konusu olmadığını söylediği öğrenildi.



“Bu vahşice bir davranış”



Tüm bunların yanı sıra HAYTAP İstanbul Temsilcisi Zuhal Arslan, köpeğe yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Bu korkunç, vahşice bir davranış. Her canlının yaşamaya hakkı var. Bu hakkı kimse hayvanların elinden alamaz. Hele bir insan eliyle, bizim onlara merhamet etmemiz gerekirken, onlara eziyet etmek gaddarlıktır” diye konuştu.



Arslan, HAYTAP’ın hayvan hakları konusunda mücadele veren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatarak, biz "HAYTAP" olarak, vurulan ya da eziyet gören hayvanları kurtarmaya çalışmaktan başımızı kaldıramıyoruz. Hayvanların hakları için mücadele veriyoruz ama diğer taraftan da böyle gaddarlarla uğraşıyoruz” dedi.



“Hapis cezası olmalı”



Arslan, hayvan haklarına ilişkin yasanın bir an evvel çıkması ve hayvana eziyetin Türk Ceza Kanunu’na girmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hayvana eziyetin cezası büyük olmalı. Hapis cezası olmak zorunda. Bu kişilerin para cezasıyla kurtulmaması gerekiyor. Ne yazık ki yasalarda hayvanlar mal olarak gözüküyor. Bunlar can sınıfına girmediği, TCK’ya girmediği sürece bu olaylar olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.



Tedavisini HAYTAP üstlendi



Arslan, yaralı köpeğin omuriliğindeki saçmaların çıkarılması için profesyonel teçhizatlarla ameliyat gerektiğini söyleyerek, köpeğin tedavisini üstlenmeye karar verdiklerini belirtti.



Arslan, "Hayvanın omuriliğinde saçmalar var. O da belediye veterinerliğinin yapacağı bir şey değil. Teçhizat olarak uygun değiller. HAYTAP olarak köpeğin tedavisini üstleniyoruz. Köpeğin eski sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

