e-YDS 2020 / 3 başvuruları başladı

ÖSYM e-YDS 2020 / 3 başvuru süreci resmi internet adresi üzerinden başlattı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada başvuru işlemlerinin 5 Mart 2020 Perşembe gününe kadar devam edecek. 14 Mart 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan sınavda adaylar yabancı dil bilgisi seviyeleri üzerinden teste tabi tutulacaklar.



SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



14 Mart'taki sınava katılmak isteyen adayların 260TL'lik başvuru ücretini ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. “odeme.osym.gov.tr” adresinden sınav ücretini yatıran adaylar ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde başvurularını tamamlayabilecekler.



E-YDS VE YDS FARKI



e-YDS bilgisayar üzerinde yapılırken YDS kağıt üzerinde yapılmaktadır.



YDS İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda 2 kez yapılır.



e-YDS ise ÖSYM'nin belirlediği takvime göre yılda 10 kez yapılır.



YDS Türkiye genelinde yapılırken e-YDS ise sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezinde yapılır.



YDS' de herhangi bir kontenjan belirlenmemiştir, e-YDS' de ise kontenjan vardır.