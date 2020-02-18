İşten çıkarılan adam amirinin evini taradı

Kocaeli'nin İzmit ilçesin'de, sitenin önüne bir otomobille gelen 3 şahıstan biri, M.A.'nın evine 4 el ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşunlar evin camlarına ve duvarına isabet etti.



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Şüpheliler otomobile binerek kayıplara karışırken, evin sahibi M.A., yaşanılanları emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Polis ekipleri tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemeler neticesinde çiftin evini kurşunlayan şahsın S.E.T., yanındakilerin ise F.H. ve H.E.Ç. olduğu belirlendi.



İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN KURŞUNLADI



Ekipler tarafından şüpheliler, dün Derince ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.A. ifadesinde, işe gitmediği işten çıkarıldığı ve bundan kendisini sorumlu tuttukları için evinin kurşunladığını söyledi.



Şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



