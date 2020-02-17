TOGG'dan yeni paylaşım!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşıma göre, yerli otomobil, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.



TEHLİKELİ MANEVRALARI RİSKE GİRMEDEN GERÇEKLEŞTİRMENİZİ SAĞLIYOR'



Türkiye'nin Otomobili'ni, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştirildiğine dikkat çekilen paylaşımda, 'Savunma ve havacılık sanayinde yetişmiş uzmanlarımızın önderliğinde geliştirdiğimiz model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirmemizi sağlıyor. Böylece otomobil üzerinden test edilebilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirme veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlemenizi sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor. Sistemin alt yapısı, yerli girişim firmaları ile birlikte oluşturulurken, kullanılan taşıt modeli ise bizim tasarladığımız otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullandığımız bu model sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor' ifadeleri kullanıldı.







YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ NELER?



Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.



Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.







İLK ARAÇ 2022'DE ÜRETİLECEK



2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılacak. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.



YERLİ OTOMOBİL NASIL ŞARJ EDİLECEK?



Türkiye'nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG'un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.





