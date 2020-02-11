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Bir aile daha evladına kavuştu!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin’le gözyaşları içinde buluştu.

3. Sayfa / 11 Şubat 2020 Salı 17:22
Bir aile daha evladına kavuştu!
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun oğlu Hüseyin, Suriye'nin kuzeyinden kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. 


Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Eşrefoğlu, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne gelen Hüseyin, burada anne ve babası ile buluştu. Annesi ve babası ile kucaklaşarak gözyaşları içinde hasret gideren Hüseyin, görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.

Hüseyin ile birlikte evlat nöbetinde çocuğuna kavuşan aile sayısı 6'ya yükseldi.




 
Kaynak : İHA
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