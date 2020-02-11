Bir aile daha evladına kavuştu!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan evlatları Hüseyin’le gözyaşları içinde buluştu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha yavrusuna kavuştu. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu'nun oğlu Hüseyin, Suriye'nin kuzeyinden kaçarak dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Şehit Halil Avcı Kara Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.