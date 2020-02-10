AK Parti Sözcüsü Çelik: İdlib'de gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Çelik, İdlib'de rejim güçlerinin saldırısına ilişkin, 'Rejim hedeflerini ateş altına alma faaliyeti yoğun bir şekilde kesintisiz sürmektedir.' dedi.



'Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecek'

İdlib'de gözlem noktalarından çekilmenin söz konusu olmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:



'Bugün ortaya çıkan tablo, rejimin saldırganlığının aynı şekilde devam ettiği, çatışmasızlık bölgesinin statüsünün yok edilmesine dönük bütün kuralları, bütün mutabakatları ihlal eden yaklaşım içinde olduğudur. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.'



AK Parti Sözcüsü Çelik, (İdlib'de rejimin saldırısına) Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz.' dedi.



Çelik sözlerini şu şekilde sürdüdü: 'NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. 'Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor' açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz.'



'Libya ikinci bir Suriye haline getirmemelidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmesine müsaade edilmemesi gerekir. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yumulması demek Libya'nın ikinci bir Suriye haline gelmesi demektir.' diye konuştu.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına ilişkin, 'Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir.' dedi.



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