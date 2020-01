Canlı yayında şoke eden telefon: 10 yıldır kumamla aynı evde yaşıyorum

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta Herşey Var' programı her perşembe olduğu gibi bu perşembe de akıl almaz hikayelere şahit oldu.



Programa telefonla bağlanan bir kadı izleyici canlı yayında öyle bir itirafta bulundu ki; stüdyoda herkes şaşkına döndü. Kadın izleyici 'Eşim benim üzerime kuma getirdi. On yıldır aynı evde yaşıyoruz. Eşimin ondan da bir tane çocuğu var. Ben dayanamayıp kadını evden kovdum. Bunun üzerine kocamdan şiddet gördüm. 12 yaşındaki kızım okulda 'Babamın sevgilisi var, aynı evde yaşıyoruz' demiş. Utancımdan evden dışarı bile çıkamıyorum' diye konuştu.



Bu itiraflar karşısında sunucu Nur Viral ve stüdyodakiler şaşkınlığını gizleyemedi.



Nur Viral'in, 'Nasıl böyle bir şeyi kabul ettin?' diye sorması üzerine yayına bağlanan izleyici 'Kimsesi yok o benim arkadaşım diyerek beni kandırdı. Kaçarak evlendiğim için de ailem beni desteklemiyor. Başka çarem yoktu” dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel