Putin, Şam'da Esad'la görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini duyurdu. Peskov, Putin'in Suriye'de bazı tesisleri ziyaret ettiğini ifade ederek, Rus liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya geldiğini bildirdi.



KREMLİN DUYURDU



Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam'ın caddelerinden geçti.' dedi.



'Karargahta Putin'i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı.' bilgisini veren Peskov, ekledi: 'İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi.'







ESAD PUTİN'İ EMEVİ CAMİİ'NE GÖTÜRDÜ



Putin, Suriye ziyareti sırasında Türk siyasetinde adı son yıllarda sıkça geçen Emevi Camii'ne de gitti.



Esad'la Putin'in camide, aynı karede görüldüğü bu fotoğraf da Suriye'nin devlet ajansı tarafından paylaşıldı.





Kaynak : İHA

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