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Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Bugün memleketi Kirman'da toprağa verilecek Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham çıktı. 35 kişi öldü.

Dünya / 07 Ocak 2020 Salı 12:34
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece ABD'nin füze saldırısı sonucu ölen İran Devreim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze törenlerinde sona gelindi.

Süleymani'nin cenazesi dün Tahran'da kılınan namazın ardından bugün Kirman'da toğrağa verilecek.

İZDİHAM ÇIKTI
 Cenaze töreni öncesinde Kirman'da izdiham çıktı. Yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.








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