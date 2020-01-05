Türk askeri Libya'ya gitmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN Türk Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin bir soru üzerine, askerlerin peyderpey ülkeye gittiklerini bildirdi.



Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını kınamasına ilişkin, şöyle konuştu:



'Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Ocak Pazartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme yapacağını bildirdi.



Erdoğan, İdlib konusunu Putin ile konuşacaklarını belirterek, 'Temennim odur ki bu görüşmede, biz bu ateşkesi sağlayalım, artık burada bombalar sivillerin üzerine

inmesin.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar