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Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın PKK kararına Twitter’dan tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz” dedi.

Siyaset / 29 Ocak 2020 Çarşamba 12:26
Çavuşoğlu'ndan Belçika'nın PKK kararına sert tepki

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2010'da başlatılan bir soruşturmada sürecinde 2015'te 36 zanlıya dava açılmıştı. Aralarında Remzi Kartal ile Zübeyir Aydar'ın da bulunduğu 36 zanlıya terör suçlaması ekseninde soruşturmaya dahil edildi. Mahkeme, 2016'da açıkladığı kararında 'Türkiye'deki durumun silahlı bir mücadele kapsamına girdiği, bu nedenle de terör yasaları kapsamında yargılama yapılamayacağı' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Belçika mahkemesinin kararına tepki göstermişti. Belçika Yargıtay'ı dosyayı yeniden görüştü ancak, 'PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğu ve bu nedenle Belçika mahkemelerinin davaya bakmaya yetkisi olmadığı' gerekçesiyle kararı onadı.

Belçika Yargıtayının kararına sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Belçika mahkemesinin terör örgütü PKK'yla ilgili kararının hukukla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu karar ideolojik ve siyasidir. Bize hukuk öğretmeye kalkanların korkuyla aldıkları ikiyüzlü bir karardır. Terörle mücadele adına ibretliktir. Bu gibi ideolojik kararlar bizi hain terör örgütleriyle mücadelemizden asla yıldıramaz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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