Sözde barış planına Türkiye'den tepkiler!

ABD ve İsrail, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması olan ''Yüzyılın Anlaşması'' planının detaylarını kameralar karşısında dünyaya ilan etti. Bu karara göre Kudüs'ün İsrail'in Başkenti olacağını iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, ''Benim başkanlık dönemimde size (İsrail'e) istediğiniz her şey verildi'' açıklamasında bulundu.



Bu skandal kararın ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi.



NUMAN KURTULMUŞ: KUDÜS İSLAM DÜNYASI'NIN KALBİDİR



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, 'Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir.' ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.



Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, 'Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir.' değerlendirmesinde bulundu.







BÜLENT TURAN: KUDÜS GÖZBEBEĞİMİZDİR, NEFESİMİZDİR



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'nin skandal kararı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan karara tepki gösterdi.



Kudüs; gözbebeğimizdir, nefesimizdir. Filistin'in geleceği km'lerce uzaktan sözde barış planlarıyla çizilemez. Yüzyıllık plan, tarihe kara bir leke olarak geçecek. Filistin'de barış ortamının tesisi yerine gerilimi tercih etmek yüzyıllar boyu daha kayıp demek.