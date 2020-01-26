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Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 11 yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 11 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 26 Ocak 2020 Pazar 21:30
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 11 yaralı
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Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 NU 760 plakalı hafif ticari araç, 59 HH 155 plakalı otomobil ile 07 LJC plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1’i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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Trafik KazasıKayak MerkeziTicari Araç

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