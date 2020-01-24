AÖF sınav sonuçları açıklandı

Açık ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2019-2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.



Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede değerlendirildi. 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kâğıt okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildi.



Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: “Kendi rekorumuzu kırdık”

Şahsi Twitter hesabında yaptığı paylaşımla 5 milyonun üzerinde kâğıdın okunarak sisteme girildiği müjdesini veren Rektör Çomaklı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan ara sınavlardan daha kısa sürede, daha fazla kağıdın okunduğunu vurguladı. Öğrenciler adına sınav sürecinde görev alan personellere minnettar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çomaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



“Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sistemi'nde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun.'