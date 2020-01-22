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Ankara'nın gizli kalmış güzellikleri gün yüzüne çıktı

AHİD Yenimahalle Şube Başkanlığı'nda gerçekleşen söyleşide Gazeteci-Yazar Dr. Necati Yalçın, Ankara'nın bilinmeyen güzelliklerini tek tek tanıttı.

Güncel / 22 Ocak 2020 Çarşamba 17:16
Ankara'nın gizli kalmış güzellikleri gün yüzüne çıktı

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Yenimahalle Şube Başkanlığı'nın düzenlediği Gazeteci-Yazar Dr. Necati Yalçın'ın katıldığı ''Adım Adım Ankara'' söyleşisine yoğun bir katılım sağlandı.

Gazeteci-Yazar Dr. Necati Yalçın'ın yaptığı konuşma ve sunumda Başkent Ankara'nın bilinmeyen güzellikleri gelen ziyaretçilere tek tek anlatıldı.

Diğer ilçe şube başkan ve yöneticilerinin de katıldığı söyleşi hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.










Hilmi YamanBaşkentAnkara Büyükşehir BelediyesiHatıra Fotoğrafı

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