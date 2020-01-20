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THY'nin Hollanda kazasında Boeing skandalı!

2009'da Amsterdam'da düşen THY'nin uçağıyla ilgili skandal yıllar sonra ortaya çıktı. Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları (THY) uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediği, Boeing’in kusurunun örtüldüğü ortaya çıktı.

Güncel / 20 Ocak 2020 Pazartesi 21:06
THY'nin Hollanda kazasında Boeing skandalı!

Amerikan New York Times gazetesi, 2009'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inerken düşen Boeing 737-800 NG tipi Türk Hava Yolları uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi pilot hatası nedeniyle düşmediği, kazada 'riskli tasarım seçimlerinin ve hatalı güvenlik değerlendirmelerinin' rolü olduğunu yazdı.

25 Şubat'ta düşen uçakta dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

ABD SKANDALI GİZLEDİ

Kaza raporunda Hollandalı yetkililerin, ABD'nin baskısıyla şirketin hatalarını gizlediği iddia edildi.

Gazete, araştırmayı yapan Hollanda Güvenlik Kurulu'nun Boeing ve ABD federal güvenlik yetkililerinin baskısıyla nihai raporunda üretici firmaya sorumluluk yüklemekten kaçındığını öne sürdü.



PİLOT HATASI DENMİŞTİ

Yaklaşma sırasında otopilotun bu yükseklik farklılığı nedeniyle uçağın hızını düşürdüğü ve pilotların bu durumu geç fark ederek zamanında müdahale edemediği öne sürülmüştü.

2 BOEING 737 MAX UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Şubat 2009'da meydana gelen kazada, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların 346 kişiyi öldürmesi ve şirketi tarihinin en büyük krizine sokan Boeing'in 737 Max'ın selefi düşmüştü.




The New York Times tarafından 2009 yılı kazasından elde edilen kanıtlar, daha önce gizli olan bazı incelemeler, son kazalarla olan çarpıcı paralellikler ve Amerikalılar'ın neden sorunların Max modelinden olduğunu kanıtlayan bulguların ortaya çıkmasını engellediklerini açıklıyor.

2009 ve Max kazalarında, örneğin, tek bir sensörün arızalanması, sistemlerin yanlış yanmasına, felaket sonuçlarına neden oldu ve Boeing, pilotlara arızaya tepki vermelerine yardımcı olabilecek bilgiler sağlamamıştı.

AmsterdamNew York TimesPilot Hatası2009 YılıTürk Hava Yolları

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