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Pençe Harekatı'ndan acı haber!

Kuzey Irak Haftanin'de Pençe-3 harekatında çıkan çatışmada iki asker şehit oldu.

Güncel / 02 Ocak 2020 Perşembe 19:49
Pençe Harekatı'ndan acı haber!

Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

2 ASKER ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU BÖLGE ATEŞ HATTINA ALINDI

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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