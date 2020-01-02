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Hafter, Sisi'ye sığındı!

Libya'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter'in iki günlük Mısır ziyareti sırasında, Darbeci Abdulfettah el Sisi ile görüşerek askeri destek istediği iddia edildi. Hafter'in Sisi'ye "Türk askeri Libya'ya ulaştığında, savaş sona erecek ve Türk askerlerini sınırınızda bulacaksınız" dediği belirtildi.

Dünya / 02 Ocak 2020 Perşembe 20:33
Hafter, Sisi'ye sığındı!

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye'den askeri destek istemesinin ardından Darbeci General Halife Hafter, Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah el Sisi ile görüştü.

TÜRK ASKERİNİN GELİŞİNİ ENGELLEMEK İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Arap basınında çıkan haberlere göre, Hafter, Mısır'dan askeri destek gelmesi halinde Trablus'u saatler içinde alabileceklerini söyledi. General Hafter Mısır liderinden ayrıca, Türk birliklerinin Libya'ya gelişini engellemek için uluslararası toplumu seferber etmesini de istedi.

HAFTER, SİSİ'DEN ASKERİ DESTEK İSTEDİ

Görüşmede ayrıca Libya'nın büyük bir bölümünü kontrol altında tutan General Halife Hafter'in iki günlük Mısır ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi'den askeri destek istediği iddia edildi. Hafter'in Kahire'deki Federal Saray'da görüştüğü Sisi'ye 'Türk askeri Libya'ya ulaştığında, savaş sona erecek ve Türk askerlerini sınırınızda bulacaksınız' dediği belirtildi.



MISIR, HAFTER'E LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYOR

Kahire yönetimi, Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile savaşan Halife Hafter'e bağlı birliklere halihazırda lojistik destek sağlıyor.

HAFTER KİMDİR?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Muammer Kaddafi'nin silah arkadaşlığından ABD istihbarat örgütü CIA ile iş birliğine, Kaddafi'yi devirme çabasından onu devirenlere karşı darbeciliğe ve şimdi de başkent Trablus'u silah zoruyla ele geçirme girişimine uzanan 'kariyeriyle', ülkesinin bugün içinde bulunduğu şiddet sarmalı ve siyasi kaosun önde gelen müsebbipleri arasında gösteriliyor.

Darbeci General Hafter, 'Arap Baharı' isimli süreçte, devrim karşıtlığıyla bilinen bölge ülkelerinden aldığı destekle Libya'daki geçiş dönemini silah zoruyla akamete uğrattı.

Libya, 2019'da Hafter'in kendisine uluslararası alanda meşruiyet sağlamak için 4 Nisan'da başkent Trablus'a başlattığı saldırı nedeniyle yabancı paralı savaşçıların elinde büyük bir yıkıma uğradı.


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