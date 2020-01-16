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İBB Meclisi cemevleri kararını verdi!

İBB Meclisi, cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilme önerisini reddetti.

Güncel / 16 Ocak 2020 Perşembe 20:08
İBB Meclisi cemevleri kararını verdi!

CHP, 2020 yılının ilk İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis oturumunda cemevlerinin yasal statüsünün 'ibadethane' olarak kabul edilmesi için önerge sunacak ve gerekli düzenlemenin yapılmasını isteyeceğini söylemişti.

CHP VE İYİ PARTİ ÖNERGE SUNDU

İstanbul'daki cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınması için de CHP ve İYİ Parti grupları 13 Ocak günü önerge sunmuştu.

Önerge teklifinde, İstanbul'da 93 cemevinin Alevi vatandaşların ibadethane mekânları olmasına rağmen resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı elektrik ve su faturalarından muaf olmak gibi kamusal hizmetlerden mahrum kaldığı vurgulanmıştı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

Teklif, Hukuk Komisyonu-Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu- Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından incelendi.

Hazırlanan komisyon raporu 16 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi.

Raporda İstanbul'da bulunan cemevlerinin talep etmesi halinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin İBB tarafından ücretsiz karşılanması uygun görüldü. Teklifte belirtilen cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi konusunun belediye meclisinin görev ve yetki alanında olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı kanaatine varıldı.

RehabilitasyonCamiiKomisyon RaporuHalkla İlişkiler

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