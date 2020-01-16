Fransa'dan kanal projesi!

Türkiye, tüm engellemelere rağmen Kanal İstanbul projesini hayata geçirmek için son sürat çalışırken, Fransa Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak olan yüksek kapasiteli bir kanalı hayata geçiriyor. Üstelik projenin maliyetinin yüzde 42'si AB tarafından karşılanacak.



FRANSA, 106 KM'LİK YENİ KANAL İLE DUNKERQUE-ESCAUT KANALI'NI BİRBİRİNE BAĞLIYOR



Türkiye'de 'istemezükçü' zihniyet her projeye engel olma geleneğini bir kenara koymazken; Avrupa projelerine bir yenisini daha ekliyor. Fransa, 106 kilometre uzunluğunda bir kanal ile Compiegne'deki Oise Nehri ile Arleux'un doğusundaki Dunkerque-Escaut Kanalı'nı birbirine bağlayacak projeyi hayata geçirmenin peşinde.







PROJENİN YÜZDE 42'SİNİ AB KARŞILAYACAK



Fransa'nın projesine engel olma çabaları bir yana dursun, finansal destek de sağlanıyor. Avrupa Birliği, kanal projesinin maliyetinin yüzde 42'sini karşılayacak. Projenin Avrupa'da ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor. 106 kilometrelik kanalın Seine ve Scheldt nehirlerini birbirine bağlayarak su taşımacılığını da kolaylaştırması bekleniyor.



MEVCUT TAŞIMA KAPASİTESİ ARTACAK



Kanal, Canal de Saint-Quentin ve mevcut Canal du Nord'un yerini alacak ve maksimum mavna kapasitesini 650'den 4400 tona çıkaracak.







AVRUPA KANAL PROJELERİ İLE GELİŞİMİNE DEVAM EDERKEN TÜRKİYE'DE MUHALEFET ENGEL OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR



Fransa, kanal projesini hayata geçirmek için çalışırken, AB de projeye destek verirken; Türkiye'de CHP'nin başını çektiği istemezükçü zihniyet Kanal İstanbul projesine destek vermek şöyle dursun, engel olmak için elinden geleni yapıyor, birçok asılsız ve manipülatif haberle halkı yanlış bilgilendirerek projeyi karalamaya çalışıyor.



ERDOĞAN RESTİ ÇEKTİ: İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ



Muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen Hükümet Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmek için kararlı bir şekilde çalışıyor. Başkan Erdoğan, projeyi hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız' ifadeleriyle yanıt vermişti..