Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra yürütmenin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar halinde takip etmeye başladıklarını belirten Erdoğan, birinci ve ikinci 100 günlük icraat programlarını milletle paylaştıklarını söyledi.



Bakanlıkların ve kurumların icraatlarının takibini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vasıtasıyla çeyrek dilimler halinde sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, yılda iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen milletle paylaşacağını kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.



Bugün 2019 yılının toplu değerlendirmesini yapmak ve 2020 çalışmalarını paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Erdoğan, yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak yaptıklarının hesabını millete vermenin en başta gelen görevleri olduğunu bildirdi.



Yeni yönetim sisteminin en büyük özelliğinin eskiden çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan düzenlemelerin hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlaması olduğunu dile getiren Erdoğan, 'İtimadın takip ve kontrole mani olmadığı anlayışıyla bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın faaliyetlerini yakından izliyoruz. Böylece aksaklıkları ve eksiklikleri vakitlice belirleyerek çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata geçirme imkanı elde ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de çeyrek dilimler halinde takibi, her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.' diye konuştu.





Bundan yaklaşık 9 yıl önce, 2011 yılında, 2023 hedeflerini milletin takdirine sunduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'2023 hedefleri, o günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol haritası, bir pusula görevi görmüştür. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat ederseniz ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu.'







'Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik'



Türkiye için yazılan senaryolarda 2019'un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



'Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikayesidir. İnşallah 2020 yılında her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek milletimize bize verdiği hasbi destek ve yaptığı fedakarlıklar için borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz.'



Bu anlayışla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı vesilesiyle, yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarına işaret eden Erdoğan, 'Sonuçta ifade edilen sorunların yüzde 98'inin yeni yönetim sisteminden değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük.' dedi.



Bu tespit ışığında tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek adım adım hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Erdoğan, aynı şekilde gelecek dönemle ilgili orta ve uzun vadeli planları hazırladıklarını, Meclis tarafından da kabul edilen 11'inci Kalkınma Planının, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritası olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladıkları bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacaklarını bildirdi.



'Yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık'



Geçen yılı zor ama bir o kadar da verimli çalışmalarla kapattıklarını belirten Erdoğan, genel tabloya bakıldığında, 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1451 eylemin 1161'ini tamamlandıklarının görüldüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen, 2019'un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. Bu eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık.' bilgisini paylaştı.



Hükümete ilk geldiklerinde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükselteceklerinin sözünü verdiklerini, bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak belirttiklerini anımsatan Erdoğan, gerek Türkiye genelinde gerekse illerde hayata geçirdikleri icraatları da hep bu önceliklere göre anlatmayı tercih ettiklerini söyledi.



Şimdi de 2019 yılı değerlendirmesini aynı şekilde yapacaklarını, bunun için eğitimle başladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



'Geçtiğimiz 17 yılda eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarmak ve üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları önlemek için kolları sıvadık. Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 207'ye, akademik personel sayısını 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona tırmandı. Üniversitelerimizle alakalı olarak birileri şunu söyleyebilir, 'Bu rakamlar iyi de kalite...' Onların tespiti de doğru olabilir. Bizim üniversite öğrenci adaylığımızda 10 öğrenciden 1 kişi üniversiteye girerken hamdolsun şimdi neredeyse 10'da 10 üniversiteye girer duruma geldik. Bu nedir? Bu şu anda keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama inşallah bu adımlarla beraber keyfiyeti de yakalayacağız ve keyfiyeti de yakalamak suretiyle bu öğrencilerimiz batıyla kesinlikle yarışır hale gelecektir.'



'Bu yılın ilk yarısında 21 yurdu daha hizmete açıyoruz'



Gençlere, ailelerine yük olmadan üniversite eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini belirten Erdoğan, yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdıklarını söyledi.



Erdoğan, 'Gençlerimiz bu harçlarla ilgili hep protestolar yapıyorlardı. Şimdi harç diye bir şey kaldı mı? Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır.' diye konuştu.



Lisans öğrencilerinin kredi-burs desteğini yılbaşı itibarıyla 550 liraya, yüksek lisansta 1100 liraya, doktorada ise 1650 liraya yükselttiklerini bildiren Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilere aylık 420 lira da beslenme yardımı yaptıklarına değindi.



Yurtlarda kalan öğrencilerin barınma sorununu çözmek için yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaştırdıklarını anlatan Erdoğan, ekrana yansıtılan yurt görüntülerini işaret ederek, 'Odalarımız gayet güzel görüyorsunuz.' ifadesini kullandı.



'Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 yurdu daha hizmete açıyoruz.' diyen Erdoğan, bu tür lüks yurtlarla birlikte öğrencilerin artık barınma sorununu da büyük oranda çözeceklerini belirtti.



İlk ve ortaöğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilere ders kitaplarını ücretsiz verdiklerini hatırlatan Erdoğan, 'Ne çileler çektik ya biz, kırtasiyeci dükkanına giderdik bir hafta sonraya gün verirlerdi. O da şu anda bizim dağıttığımız kitaplar gibi kitaplar değil, ne yazık ki baskılarıyla, kaliteleriyle ele alınacak gibi olmayan, hatta biz teksir kağıdından yapılmış notlarla okurduk, üst sınıflardaki abilerimiz bize o teksir notlarını bile satmazlardı, bunları yaşadık.' şeklinde konuştu.



Ekrana yansıtılan kitapları gösteren Erdoğan, 'İşte bunları şimdi sıralarının üzerinde yavrularımız görüyor ve öz güveniyle de geleceğe yürüyor.' değerlendirmesinde bulundu.



'Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz'



Okulların hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek Okul Profili Değerlendirme Sistemini 2019'da oluşturduklarını ve üç ay içinde hayata geçireceklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



'2019 yılında, ezberlemeyi değil, tasarlamayı, analitik düşünmeyi ve üretkenliği teşvik eden 5 binden fazla Tasarım Beceri Atölyesini okullarımızda hizmete açtık. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk altı ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin daha Beceri Atölyesi kurmayı planlıyoruz. Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.'



Savunma sanayi, otomotiv, biyoteknoloji ve uzay-havacılık gibi alanlarda teknik iş gücü yetiştirilmesine 2019 yılında daha çok öncelik verdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğin mesleklerini şekillendirecek olan öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerini de ihmal etmiyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın giderlerini, sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın karşılıyoruz. Zihinsel ya da bedensel engelli, konuşma bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıl 143 bin nitelikli eğitim materyali geliştirerek, 6 bin özel eğitim sınıfını kullanıma sunduk. Dijital içerikli özel eğitim materyallerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları 2019 yılında başlattık, bu yıl erişime açıyoruz. Önümüzdeki dönemde kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfları, evde veya hastanede eğitim hizmetlerimizi artırarak, engelleri eğitimle aşmaya devam edeceğiz.' bilgisini paylaştı.



'Sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeyde'



Sağlığın en büyük reformları gerçekleştirdikleri alanların başında geldiğine işaret eden Erdoğan, vatandaşları hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtaracak ve herkese insanca hizmet verecek bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyledi.



'Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi.' ifadesini kullanan Erdoğan, 17 yılda hastane ve diğer yataklı tedavi kurumlarının sayısını 2 bin 600'den 5 bin 500'e yükselttiklerini belirtti.



Ekrana yansıtılan görüntüye işaret eden Erdoğan, 'Yatak kalitesinden odaların kalitelerine varıncaya kadar... Buralarda da neler çektik, adeta koğuş sistemiyle maalesef içerideki tuvaleti vesairesine baktığınızda her türlü pisliğin olduğu dönemlerden geliyoruz. Ben birilerini şu anda eleştirecek değilim, onu zaten milletimiz gayet iyi biliyor. Fakat biz Kanuni'nin 'halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek yatırımları hiç esirgemeden bu alana yaptık.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını, bakınız ekranları başında bizi izleyen milletime de sesleniyorum, kişi başına sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik.' şeklinde konuştu.



Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerini milletin hizmetine sunduklarını aktaran Erdoğan, 'Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını da yapacağız.' ifadesini kullandı.



İnşaatı devam eden 64 sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açacaklarını ve 19 sağlık tesisinin daha inşaatına başlayacaklarını kaydeden Erdoğan, 'Tüp bebekten irsi hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok hizmeti sosyal güvenlik kapsamına aldık. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. 2019 yılı itibarıyla antiserum üretimine başladık.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu kapsamda tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında hastaları takip etmek üzere, yurt dışında 20 teşhis merkezi kuracağız.' şeklinde konuştu.



'Sigaraları ayaklarınızın altına alın'



Sigara başta olmak üzere tütün mamülleriyle mücadele kapsamında, 2019 yılında başlattıkları tek tip sigara paketi uygulaması ile bu alanda 7'nci ülke olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



'Şimdi buradan tüm milletime sesleniyorum; gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın, artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin daha dinamik, daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Sağlık, spor ve eğitim hizmeti veren yerlerde sigara satışını tümüyle yasakladık. İnternet dahil her yerde, sigarayı özendirecek görüntülerin kullanılmasının önüne geçtik. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak, daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim, onun için biz sigarayı yasaklıyoruz. Onun için de kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum, zira onları bu beladan kurtaralım istiyorum.'



Türkiye'de madde bağımlılığı nedeniyle 1 milyon kişi başına düşen ölüm ortalamasının 11,4 düzeyinde iken 2019 yılında 3,3'e gerilediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



'Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Bunun için kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırladık. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında yer alacak. Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu konuda kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.'



'Adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz'



Erdoğan, konuşmasında, adalet ve güvenlik alanlarında yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.



Adalet hizmetlerinde, mevzuattan alt yapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler katedildiğini belirten Erdoğan, hakim savcı sayısını 9 bin 349'dan 2019 yılı sonu itibarıyla 20 bin 629'a, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardıklarını bildirdi.



Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdıklarını ve 256 adalet sarayı inşa ederek yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, istinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yeniden yapılandırılmasına ve askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptıklarını söyledi.



Erdoğan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak gördüklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 Mayıs'ında milletimizle paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Mecliste kabul edilerek kanunlaştı. Bu düzenlemeyle ceza adaleti sistemine 'seri muhakeme usulü' ve 'basit yargılama' adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık.



Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.'



Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi düzenlemesi yakında Meclis'te



Erdoğan, vatandaşların devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden, arabuluculuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren düzenlemenin bir başka önemli reform olduğunu söyledi.



Bu uygulamayla, vatandaşların idareyle ya da kamu kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıklarının zahmetsiz ve hızlı şekilde çözülmesini amaçladıklarını kaydeden Erdoğan, bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladıklarını, yakında konunun Meclis gündemine geleceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, nöbetçi noterlik uygulamasına geçmenin yanında, dijital bağlantıyla bir noterde yapılan işleme ait belgenin diğer noterlikten alınabilmesini sağladıklarını hatırlatarak, noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasının bir başka yenilik olacağını bildirdi.



Veraset ilamlarında olduğu gibi, bazı çekişmesiz yargı işleriyle henüz dava açılmamış aşamadaki delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılmasının, yargının iş yükünü azaltacağını vurgulayan Erdoğan, 'Elektronik tebligat sistemiyle, yargı sürecinde bu sebeple oluşan hataların ve gecikmelerin önüne geçtik. Bu sistemle şu ana kadar 17 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.' diye konuştu.



Erdoğan, 2019'da yeni adli yıla girerken 4 yeni bölge adliye mahkemesi kurarak sayıyı 11'den 15'e çıkardıklarını söyledi.



'270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlanmıştır'



'Geç gelen adalet, adalet değildir' yaklaşımıyla, geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattıklarını dile getiren Erdoğan, soruşturmalarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 80'in üzerinde hedef sürelere uyulduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk uygulamasıyla arabulucu atanan yaklaşık 150 bin dosyanın yarıdan fazlası çözüldü. 2019 yılında uzlaştırma bürolarında görüşülen 270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlanmıştır.' dedi.



Yargı sistemine kazandırılacak önemli yeniliklerden birinin de hakim ve savcı yardımcılığı olduğuna işaret eden Erdoğan, 'Yargı Reformu Stratejisi'nde geniş bir hukuk eğitimi reformu yapacağımızı belirtmiştik. Bu konuda Adalet Bakanlığının ve YÖK'ün çalışmaları devam ediyor.' ifadelerini kullandı.



'Bir teröristin yazdığı kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar'

Terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede, tarihin en başarılı neticelerinin kendi dönemlerinde alındığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



'PKK/YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek çok eylem engellendi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı, 2019 yılı sonu itibarıyla kuruluş döneminin dahi altına inmiştir.'



Erdoğan, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun örgüt içindeki çözülmeyi artırdığını vurgulayarak, 'Fakat enteresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye, kimler vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti saati geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.' değerlendirmesinde bulundu.



'Güvenlik bürokrasimiz tek vücut'



Terör örgütüne katılımların neredeyse tamamen durma noktasına geldiğine işaret eden Erdoğan, 'Bölgemizdeki huzur ve güven iklimi kökleştikçe, turizm başta olmak üzere, her alanda gözle görülür bir olumlu hareketlenme yaşanıyor.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da millete kurşun sıkan FETÖ'yü devlet kurumlarından ve ülkeden tamamen temizleyene kadar mücadelenin süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



'DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Amacımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır. Nitekim, hırsızlık olayları son üç yılda İstanbul'da günde 78'den 34'de, Ankara'da 4'e, İzmir'de ise 6'ya düştü.



Özellikle FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte, güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı. Güvenlik bürokrasimiz tek vücut halinde hareket ederek ülkemize yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkanına kavuşmuştur. Şu anda polisimiz, jandarmamız, korucularımız hiçbir ayrım yok, el ele, omuz omuza terörle mücadelelerini sürdürmektedirler.'



'Yakında Milli İstihbarat Teşkilatımızın İstanbul şubesinin açılışını da yapacağız'



Yeni hizmet binası 'KALE'nin açılışı geçen günlerde yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, görev alanındaki başarılarıyla ülkenin gururu haline geldiğini anlatan Erdoğan, 'Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da geliştiriyoruz. İnşallah yakında Milli İstihbarat Teşkilatımızın İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız. O da istihbarat teşkilatımızın her yönüyle muhkem ve bütün istihbari noktadaki teçhizatlarıyla güçlü bir ayağı olacak.' diye konuştu.



Erdoğan, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu da yakında faaliyete geçireceklerini bildirdi.



Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projesi kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, 'Güvenlik duvarının tüm elektronik aksamla nasıl güçlendirildiğini görüyorsunuz. Bu imkanlar yoktu ama bunların hepsini yaptık. Bütün dert, terör örgütlerinin buradan topraklarımıza sızmasını önleyelim.' ifadelerini kullandı.



Erdoğan, ayrıca 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladıklarını, bu yıl doğu sınırında 117, batı sınırında 42 elektro optik kuleyi faaliyete geçireceklerin, böylece, Türkiye'nin 1182 kilometrelik doğu sınırının 740 kilometrelik kısmını, 472 kilometrelik batı sınırının ise 350 kilometrelik kısmını gözetleme imkanı bulunacağını bildirdi.



'Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir'



Boğazdaki deniz trafiğini engellemenin hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün olmadığını belirten Erdoğan, tek çarenin alternatif bir su yolu inşa etmek olduğunu söyledi.



Erdoğan, İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını da haziran ayında hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.



'TÜRKSAT 6A'yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız.' dedi.



'Amacımız her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak'



Erdoğan, 'Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak.' dedi.



'38 ilde daha millet bahçelerimizi hizmete sunuyoruz'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerini vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade etti.



'Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz'



Erdoğan, 'Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltacak ve inşallah 2022'de tamamen sıfırlayacağız.' ifadelerini kullandı.



'26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın istihdamını sağladık'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık. Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz.' şeklinde konuştu.



'Önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırmayı hedefliyoruz'



Erdoğan, 'Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz.' dedi.



'Enflasyonun yüzde 8,5'e düşmesini hedefliyoruz'



'Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz.' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak.' şeklinde konuştu.



Erdoğan, 'Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz.' ifadelerini kullandı.



'Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini açıkladı.



'AB ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz'



Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz.' dedi.