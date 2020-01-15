Rusya'da başbakan olacak isim belli oldu!

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Dairesi Başkanı Mihail Mişustin'e başbakanlık görevine geçmesini önerdi.



Açıklamada, 'Başkan Vladimir Putin, Mihail Mişustin ile toplantı yaptı ve kendisine başbakanlık görevine geçmesini önerdi. Olumlu yanıt alan Putin, Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığını (Rusya parlamentosunun alt kanadı) Devlet Duması'nın onayına sundu' ifadelerine yer verildi.



MİŞUSTİN KİMDİR?



53 yaşındaki Mişustin, 2010'dan beri Federal Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyor. Uzun yıllardır hükümette çalışan Mişustin'in ekonomi doktorası yaptığı biliniyor.







MEDVEDEV İSTİFA ETTİ



Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada hükümetin istifa ettiğini duyurmuştu.



ANAYASA GEREĞİ İSTİFA ETTİLER



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4. dönemi için yemin ederek resmen göreve başladı. 18 yıldır iktidarda olan Rus lider, yemin töreniyle Kremlin'deki 6 yılını daha garantiledi. Başbakan Dimitriy Medvedev liderliğindeki federal kabine üyeleri ve milletvekilleri, Putin'in yeni döneminin resmen başlamasının ardından Rusya Anayasası gereği istifasını sundu.



LAVROV AYRILABİLİR



Dışişleri Bakanlığı görevini 14 yıldır sürdüren Sergey Lavrov'un bu yıl görevinden ayrılacağına yönelik iddialara rağmen, Rus medyasına son dönemde yansıyan haberlerde, Lavrov'un görevine yeni dönemde de devam edeceği öngörülüyor.



Putin'in yeni döneminde, Kremlin içerisindeki ekonomi yönetiminin başına daha önce maliye bakanlığı görevini yürüten, liberal görüşleri ve Batı'yla iyi ilişkileri savunmasıyla bilinen Aleksey Kudrin'i getirmesi bekleniyor.



18 YILDIR İKTİDARDA



65 yaşındaki Vladimir Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda. Putin, ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi.



2004 yılında sandıktan birinci çıkarak, dört yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasa gereği, iki dönemden fazla üst üste devlet başkanlığı yapamayacağı için 2008'de başbakanlığa geçti.



Devlet başkanlığını ise kendisine yakın siyasetçilerden Dmitry Medvedev üstlendi. Putin, 2012'de yeniden devlet başkanı seçilip, 6 yıl koltukta kaldı.



Rusya'da hükümet istifa etti