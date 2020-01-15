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PKK'nın kadın yapılanmasında HDP ve BDP izleri

PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi

3. Sayfa / 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:31
PKK'nın kadın yapılanmasında HDP ve BDP izleri

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

Emniyet MüdürlüğüTerör Örgütü

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