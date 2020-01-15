Meteorolojiden son dakika uyarıları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi... Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi sitesi üzerinden yayınlayan MGM, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı.



Tüm yurt soğuk havanın etkisi altına girdiği bu dönemlerde Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre kıyı kesimlerde açık ve rüzgarsız bir hava beklenirken yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli poyraz bekleniyor. İstanbul bugün sisli bir havaya uyandı. Yarın başlaması beklenen yağışların bölgede asit şeklinde olacağı tartışması da gündemde yer tutuyor.







İSTANBUL'UN KIŞI YENİ BAŞLIYOR



İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, ''İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım oradaki kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir'' dedi.





