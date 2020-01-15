USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Meteorolojiden son dakika uyarıları!

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den de hava durumuna ilişkin bölge bölge il il duyurular gelmeye devam ediyor.

Yaşam / 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:38
Meteorolojiden son dakika uyarıları!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi... Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu resmi sitesi üzerinden yayınlayan MGM, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerini paylaştı.

Tüm yurt soğuk havanın etkisi altına girdiği bu dönemlerde Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz kıyıları ile güneybatı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun ve Ordu, akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre kıyı kesimlerde açık ve rüzgarsız bir hava beklenirken yarın Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli poyraz bekleniyor. İstanbul bugün sisli bir havaya uyandı. Yarın başlaması beklenen yağışların bölgede asit şeklinde olacağı tartışması da gündemde yer tutuyor. 



İSTANBUL'UN KIŞI YENİ BAŞLIYOR

İstanbul'da beklenen kar ile ilgili de görüşlerini belirten Gökhan Abur, ''İstanbul'un kışı 15 Şubat - 15 Mart'tır. Kandilli Rasathanesi'nde görev yaptım oradaki kayıtlar da bunu doğruluyor dolasıyla İstanbul'un kışı yeni başlıyor her an hava soğuyabilir'' dedi.


Marmara BölgesiMeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüKar YağışıKandilli Rasathanesi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı