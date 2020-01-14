O ülkede darbe girişimi!

Sudan’da istihbarat birimleri ile asker arasında çatışma çıktı. Sudanlı kaynakların aktardıklarına göre maaşını az bulan istihbarat görevlileri havaya ateş açtı.



Olayları yatıştırmak isteyen asker ile istihbarat görevlileri Sudan’ın başkenti Hartum’da karşı karşıya geldi. Sudan’ın başkenti Hartum’da asker ile istihbarat görevlileri arasında çatışma çıktı. Sudan medyasının iddiasına göre maaşını az bulan istihbarat görevlileri Hartum’da havaya ateş açtı. Olayları yatıştırmak için bölgeye gelen Sudanlı askeri kuvvetlerle istihbarat servisi görevlileri birbirlerine ateş açtı.



Sudan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tuğgeneral Amer Mohamed Al-Hassan, yaptığı açıklamada, Genel İstihbarat Teşkilatı güçlerinin maaşlarının düşük olmasına sebep göstererek ayaklanmalarına utanç verici bir davranış olarak yorumladı. Sudanlı üst düzey yetkili "düzenli ordu olayı kontrol altına alacaktır, halk çatışma bölgelerine yaklaşmasın" açıklamasını yaptı.



Olaylarda hayatını kaybeden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.



"SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ VAR"



Stratejist Abdullah Çiftçi, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sudan'da şu anda darbe girişimi var. Tasfiye edilmek istenen Sudan istihbaratı (Cihaz el-Amin el-Vatani Val Muhaberat) mensupları silahlı çatışmada." dedi.



BAZI İSYANCILAR TESLİM OLDU



Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de bugün başkentte Genel istihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimi’nde görevli bazı kuvvetlerin başkentteki farklı noktalarda barikatlarla yolları kapatıp havaya ateş açmak suretiyle isyanına tanıklık ettiklerini belirtti.



Salih, operasyonlar biriminin lağvedilmesinin ardından emekliliğe sevk edilen bazı mensuplarının alacaklarını az bulması nedeniyle başkentin Kafuri, Riyad, Soba, Uluslararası Hartum Havalimanının doğusundaki cadde ile Kuzey Kurdufan eyaletinin Ubeyd kentinde protesto olaylarının yaşandığını aktardı.



Herkesi olaylardan uzak durmaya çağıran Salih, asayişi sağlamanın ordunun görevi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Ordunun müdahalesiyle sokaklarda durum kontrol altına alındı. Düzenli kuvvetlerimiz asayişi sağlamaya muktedirdir. Güvenlik güçlerimizin isyancı istihbarat görevlilerinin silahlarını bırakıp teslim olmaları için ikna çabaları sürüyor. Olaylarda güvenlik güçleri ya da vatandaşlardan ölen ya da yaralanan olmadı."



Sudan Enformasyon Bakanı Faysal Muhammed Salih, Sky News Arabia'ya yaptığı açıklamada ise "Şu anda olanlar bir darbe olarak tarif edilemez." ifadelerini kullandı.



Salih, bazı isyancı unsurların teslim olduğunu belirterek "Çatışmalar, bazı mahallelere doğru yayılıyor." şeklinde konuştu.



BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA



Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordudaki görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent Hartum'da işlek caddeleri kapatıp saatlerce havaya ateş açan istihbarat mensuplarının karıştığı olaylarla ilgili "ordunun olayları kontrol altına almadaki gücü ve kabiliyetine güvendiklerini" ifade etti.



Başbakan Hamduk Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Olaylar kontrol altına alındı. Bu yaşananlar bizi yolumuzdan ve devrimin hedeflerine ulaşmaktan geri döndüremeyecek. Silahlı kuvvetler ve düzenli güçlerimizin olayları kontrol atına almadaki kabiliyetlerine olan güvenimizi yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.



Askeri bir kaynak ise Genel İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki operasyonlar biriminin askerleri, birimin lağvedilmesi ve bazı askerlerin farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini belirtmişti.



Kaynaklar, söz konusu birimdeki askerlerin çoğunun başka birimlere gönderilmek yerine emekli olmayı ve haklarını almak istediklerini aktarmıştı.



Az sayıdaki askerin tazminatlarını aldığı, başkentin Soba, Kafuri ve Riyad bölgelerindeki askeri merkezlerde görevli operasyonlar birimi askerlerinin, verilen miktarı az buldukları gerekçesiyle adı geçen askeri noktaların yakınlarında yolları kapatıp havaya ateş açarak durumu protesto ettiği kaydedilmişti.



Havalimanı önündeki ana cadde de dahil bazı yollar henüz trafiğe açılmadı. Protestocu askerleri ikna çabaları sürüyor.



HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU



Sudan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, havalimanı yakınlarındaki olaylar nedeniyle hava trafiğinin yerel saatle 20.00'e kadar durdurulduğunu bildirdi.



Ordu Sözcüsü Muhammed Hasen, AA'ya yaptığı açıklamada, orduya bağlı farklı birimlerin müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını, olaylarda ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, durumun bilgelik ve anlayışla çözüme kavuşturulacağını ifade etmişti.