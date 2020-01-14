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İmamoğlu'nun iddialarına bakanlıktan cevap!

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Bu yıl İBB'nin reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi yok' açıklaması yaptı.

Güncel / 14 Ocak 2020 Salı 21:53
İmamoğlu'nun iddialarına bakanlıktan cevap!

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hatlayla ilgili kredi talebinin reddedildiği iddiasına yönelik, 'Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır' açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bakanlığın, kredi talebini reddettiğine yönelik konuşmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmasında, '2020'de, özellikle kredi imkanı sağladığımız bazı metro hatlarıyla ilgili de talep açmıştık. Bizim krediyi harekete geçirebilmemiz için Hazine onayı gerekiyor. 3 hatla ilgili bizim bu talebimiz reddedildi ocak ayının ilk haftası' ifadelerinin kullandığı kaydedildi.

Söz konusu dönemde konuyla ilgili bir talebin olmadığının belirtildiği açıklamada, 'Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığından talep edilen Hazine garantisiz dış borçlanma izinlerin verildiğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

'İzinler, Üsküdar-Altunizade- Ümraniye Dudullu Metro Hattı 126 Metro Aracı Temini için 29.11.2019 tarihli yazı ile Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Çekmeköy Sultanbeyli Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı İnşaat, elektromekanik İşler ve Araç Alımı projeleri için 30.07.2019 tarihli yazı ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt ve Kirazlı Halkalı Metro Hatları Projeleri için 22.10.2019 tarihli yazı ile halihazırda verilmiştir.'

Hazine ve Maliye BakanlığıBakanlıkEkrem İmamoğlu

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