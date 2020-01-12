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Bakan Turhan'dan flaş açıklama! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimatı verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Haziran ayında İstanbul'da açılacak şehir hastanesine yapılan metro ve karayolu inşaatı ihalelerini İmamoğlu'nun iptal ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu duyunca hemen talimat verdiğini açıkladı.

Siyaset / 12 Ocak 2020 Pazar 13:36
Bakan Turhan'dan flaş açıklama! İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimatı verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanal 7'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Turhan'ın açıklamalarının satır başları:

...İmamoğlu'nun derdi İstanbul değil. Sadece devlete değil İBB'ye de ciddi gelirler sağlayacak bir projeye ihanet projesi demesi farklı niyetleri olduğunu gösteriyor. Günden güne değişen söylemleri de başkalarının verdiği fikirlerle konuşan bir belediye başkanı olduğunu gösteriyor.

İMAMOĞLU İPTAL ETTİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Haziran ayında açılacak olan İstanbul Şehir Hastanesi'ne yapılacak olan ihalesi gerçekleştirilmiş, şantiyeleri kurulmuş karayolu ve metro hattı çalışmalarını İmamoğlu durdurdu. Böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Buradan bu tutumu tüm Türkiye'ye şikâyet ediyorum. Cumhurbaşkanımız konuyu duyduğunda "Biz İstanbulluları bu tür yöneticilerin eline mi bırakacağız" dedi ve talimat verdi. Yapmazlarsa Hükümet olarak biz yapacağız. Biz tüm Türkiye'nin hükümetiyiz."

HükümetBelediye BaşkanıTürkiyeUlaştırma ve Altyapı Bakanı

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