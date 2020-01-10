Lüks sitede hırsızlık skandalı

Ünlü iş insanları ve bir çok ünlü isimin kaldığı bir sitede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İşe girdiği sitede 300 bin liraya yakın hırsızlık yapan kişiyü güvenlik kameraları ele verdi.



Olay İstanbul Ataköy'de lüks bir site olan Sea Pearl isimli sitede gerçekleşti. Daha önce de çalıştığı yerde hırsızlık yaptığı için kovulan hırsız Sea Pearl isimli sitede işe girdi. Burada da boş durmayan hırsız girdiği bir daireden 300 bin liraya yakın vurgun yaptı. Hırsızı ev sahiplerinin odaya yerleştirdiği kamera ele verdi. Kısa sürede yakalanan sabıkalı suçlu Zafer A.ve ona yardım eden Beytullah Ç. tutuklanarak ceza evine gönderildi.



SİTE YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMADI



Daha önce hırsızlıktan sabıkalı olan bir kişiyi işe alarak, ev sahiplerinin mağdur olmasına neden olan site yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.



HIRSIZLIKLA BEDELLİ ASKERLİK YAPMIŞ



Öte yandan tutuklanarak ceza evine gönderilen Zafer A.'nın çaldığı paralarla bedelli askerlik yaptığı ve kendisine araba aldığı ortaya çıktı.



