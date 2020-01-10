Halk TV'nin satışı kesinleşti

Bir süredir kulislerde konuşulan Halk TV'nin satışında sürecin sonuna gelindi.



Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, sahibi olduğu Halk TV'yi elinden çıkardı.



Halk TV İngiltere'de yaşayan Sivaslı Cafer Mahiroğlu'na satıldı.



CAFER MAHİROĞLU KİMDİR?



1966 Sivas doğumlu olan Mahiroğlu İngiltere'deki Select isimli tekstil firmasının sahibi olarak tanınıyor. İngilizce öğrenmek amacıyla 1980'lerin sonunda İngiltere'ye giden Mahiroğlu, uzun yıllar konfeksiyon sektöründe çalıştıktan sonra, daha önce çalışanı olduğu, konfeksiyon atölyesini satın alarak patronluğua soyundu.







1991 yılında Armondi tekstil şirketini alan Mahiroğlu, Top Shop, New Look, Dorotthy, Perkins, Tesco, Evans gibi bir çok markanın üreticisi konumuna geldi. 2007'de mali krize giren İngiltere'nin ünlü markası Select'i satın alan Mahiroğlu'nun 350'ye yakın mağazası bulunuyor.



İngiltere'nin en zengin 100 insanı arasında adı geçen Mahiroğlu batık markaları alması ile ünlü. 2008'de de Markofoni adlı online alışveriş sitesini satın almıştı. Uluslararası iş ve ekonomi dergisi Forbes'in Türkiye versiyonu 2016 yılında Kasım sayında İngiltere'deki Türk işadamı Cafer Mahiroğlu'nun hikayesini kapak yaptı. Forbes dergisi, Mahiroğlu‘nun başarı hikayesini ‘Türk Kumaşı', ‘Yeni Asil Nadir' başlığı ile Kasım sayısında kapağına taşıdı.