Deniz Baykal'dan Libya tezkeresine destek

Akdeniz'de Türkiye için büyük bir önem arz eden Deniz Yetki Anlaşması'nın ardından Libya'dan gelen asker talebi üzerine TBMM'de tezkere kabul edildi. Stratejik olarak büyük bir öneme sahip olan Libya'da darbeci Hafter güçleri tarafından yapılan saldırılardan dolayı Türkiye bölgede gerilimi azaltmak adına asker göndermek için hazırlıklara başladı. Bu duruma ilk karşı çıkanların başında ise yine Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, 'Ne işimiz var Libya'da' sözleriyle karara tepki göstermişti.



DENİZ BAYKAL'DAN TAM DESTEK



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ise Kılıçdaroğlu'nun aksine Türkiye'nin atmış olduğu bu adımları sonuna kadar desteklediğini ve doğru bir hamle olduğunu söyledi.



CHP Antalya Milletvekili Baykal, 'Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı. Askerlerimizle siyasetçilerimizle önceden destek olmalıydık.' ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Türkiye'ye ambargo uygulanırken Libya Lideri Kaddafi'nin ambargoyu delerek Türkiye'ye yardım yaptığını da hatırlatan Baykal, Libya hakkındaki yorumlarını şu sözlerle sonlandırdı:



İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı.



Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli.



Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı. Askerlerimizle siyasetçilerimizle önceden destek olmalıydık.



