Bayraktar Akıncı TİHA 2. kez havalandı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın, test için ikinci defa havalanarak 2020 yılı ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın test uçuşunu, “2020'nin ilk uçuşu tamam. İkinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu. 40'ını biraz erken olsa da uçurduk. Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde. Semalarımızda Hür ve Özgür” yazısıyla paylaştı.



Ayrıca, AKINCI TİHA'nın uçuş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Selçuk Bayraktar, “10 Ocak 2020 Akıncı Prototip 1 hava aracımızla saat 15.00 sularında kalkış yaptık. Bu gün sistem doğrulama testi için havalanmıştık. Bütün test aşamalarını başarıyla tamamladık, birazdan hava aracımızı inişe başlatacağız. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.







AKINCI TİHA'NIN ÖZELLİKLERİ:



-Milli haberleşme sistemi



-Milli AESA radar



-İrtifa 40.000 ft



-Havada kalış süresi 24 saat



-Kalkış ağırlığı 4.5 ton



-Faydalı yük: 900 kilo harici, 450 kilo dahili



-Türkiye, bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri konumunda.







'SAVAŞ UÇAĞININ GÖREVLERİNİ İCRA EDEBİLİYOR'



Konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabilmesi, seyir füzesi taşıyabiliyor olması ve önünde özel bir radarı olmasıyla dikkat çeken Akıncı TİHA, 40 bin fit irtifaya kadar çıkabilen, 24 saat havada kalan ve faydalı yük taşıma kapasitesi bin 350 kilograma kadar ulaşan özellikleriyle savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri icra ediyor.





