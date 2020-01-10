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Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı

Yeni yılla birlikte gelen 25 kuruş zamdan vazgeçildi; 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Ekonomi / 10 Ocak 2020 Cuma 16:41
Ankara'da ekmeğe yapılan zam geri alındı

1 Nisan 2019'da da Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Ankara’da yeni yılla birlikte ekmek fiyatları, fırıncıların ısrarı üzerine 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti.

VALİLİK İPTAL ETTİ

1 lira 50 kuruş olarak belirleyen zam, Ankara Valiliği'nce iptal edildi. 200 gram ekmek, yılbaşından önce olduğu gibi 1 lira 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

Ankara Valiliği

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