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Bakan Gül'den HDP önündeki eylemlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP önünde düzenlenen eylemlere ilişkin, "Bu çok olumlu bir ses. Gençleri eğitim yuvalarında görmek isteriz. Annenin feryadı en güçlü feryattır. Önünde kimse duramaz" dedi.

Güncel / 06 Eylül 2019 Cuma 10:53
Bakan Gül'den HDP önündeki eylemlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin, 'AK Parti'nin, Adalet Bakanlığının reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir.' dedi.

Gül, 'Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız.' diye konuştu.

Gül yargı reformuna ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz.'

"Elektronik tebligat sayısı 10 milyonu geçti"

Adalet Bakanı Gül, elektronik tebligat sayısının 10 milyonu geçtiğini ve 125 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.

Gül, soruşturma safhasında tutuklulukta azami sürene ilişkin düzenlemenin ilk pakette olmasını beklediğini kaydederek, asliye cezada, ağır cezada ne olacak diye bir taslak çalışıldığını söyledi.

Gül, "İnfazla ilgili teknik çalışmalarımızı yaptık. Meclisin gündeminde ilk sıralarda olacağını düşünüyoruz. İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir." dedi.

Kadına şiddet

Adalet Bakanı Gül "Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz." dedi.

Adli yıl açılışı

Gül, "Mekan krizine dönüştürmek, bir meslek örgütünün sorunlarının konuşulduğu yerde bulunmaması anlaşılabilir değil." diye konuştu.

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