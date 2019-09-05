USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,29

HDP'li başkan gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kayyum atamalarını protesto için yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan’ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Siyaset / 05 Eylül 2019 Perşembe 19:14
HDP'li başkan gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayyum atamalarını protesto için yol kapatan gruba polis müdahale ederken, aralarında Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

DAĞILIN UYARISINI DİKKATE ALMADILAR

Bağlar ilçesinde bir grup, kayyum atamalarını protesto etmek için yol kapatmak istedi. Dağılın uyarısını dikkate almayan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



İZMİR'DE 3 GÖZALTI

İzmir'in Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan grup HDP'li, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanmasını protesto etmek için oturma eylemi yapmak istedi. Gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ProtestoPolis EkipleriKayyumBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı