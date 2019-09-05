Ekrem İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sözde belediyedeki fazla araçları Yenikapı'da toplayarak, sergiledi.



İmamoğlu'nun bu hareketi siyasi şov olarak tanımlanırken, 'fazla araç var' diyen İmamoğlu'nun 990 araç kiraladığı ortaya çıktı.



'MAKAM ARACI DA VAR HİZMET ARACI DA'



Habertürk canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan gelen mesajı aktaran Gazeteci Nagehan Alçı 'İlk kez paylaşılan bir bilgiymiş. 4 Ağustos 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun imzasıyla 990 aracın kiralandığı, bunların içinde makam aracı da var hizmet aracı da var.' bilgisini paylaştı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel