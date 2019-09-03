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Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

3. Sayfa / 03 Eylül 2019 Salı 15:42
Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çetibeli Mahallesi Taşhan mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 10 helikopterle havadan, 15 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına destek vermeleri için çevre illerden arazöz ve orman işçileri de bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevlerin yakınlardaki Taşhan Ata Sanayi Sitesi ve yolun karşı kısmındaki akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolunda önlem aldı.

Kaynak : AA

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İl Emniyet MüdürlüğüOrman YangınıSanayi SitesiTrafik MüdürlüğüJandarma Komutanlığı


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