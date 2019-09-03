Makedonya Türkü siyasetçi Enes İbrahim Sedat Peker'i ziyaret etti

Sedat Peker kişisel bloğu ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Makedonya'da iktidarda olan hükümetin ortağı Türk Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Enes İbrahim ve iş insanı Sabit Tanış'ın kendisini ziyaret ettiğini belirtti.



Peker ziyarette Makedonya bölgesinde yaşayan Türkler için ekonomik ve kültürel yatırımlar yapma konusunda ortak karara vardıklarını ifade etti.



İşte Peker'in O Açıklaması;







KIYMETLİ DOSTLARIM,



Makedonya'da iktidarda olan hükümetin ortağı TÜRK HAREKET PARTİSİ'nin Sayın Genel Başkanı ENES İBRAHİM Bey, başka ülkelerde yatırımları olan iş insanı SABİT DANIŞ Bey ile beraber ziyaretime geldiler…



Kendileriyle çok verimli sohbetlerde bulunduk... Makedonya'da TÜRKLERİN yaşadığı bölgelerin maalesef ki ekonomik olarak çok geri kalmış bölgeler olduğunu üzüntü ile sohbetlerimizde net olarak öğrendim…



YÜCE ALLAH nasip ederse, değerli iş insanı olan arkadaşlarımızın bölgede hem ekonomik yatırımlarda bulunmaları, hem de kültürel faaliyetlere katkı sağlamaları için görüşmeler yapma konusunda fikir birliğine vardık…



Balkan bölgesindeki TÜRK partilerinin liderlerinin ve yöneticilerinin hemen hemen hepsiyle tanışma imkanı şahsıma nasip oldu... Hepsi de çeşitli özellikleri olan değerli insanlardı…

Enes kardeşimin hem yaşının çok genç olması, hem de tüm dünyada ki TÜRKLERİN sıkıntılarıyla yakından ilgilenmesi soydaşlarının dertleriyle dertlenmesi sebebiyle gelecek yıllarda TÜM DÜNYA TÜRKLERİ’nin bu genç parti başkanının ismini sıkça duyacağını biliyor ve hissediyorum…



BİR UMUTTUR YAŞAMAK

REİS SEDAT PEKER

