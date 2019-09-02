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Kalp krizi faciayı getirdi: 1 ölü 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia edilen otomobil sulama kanalına girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:47
Kalp krizi faciayı getirdi: 1 ölü 3 yaralı
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Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde meydana geldi. İddialara göre, 46 EM 006 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Arslaner (58), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Arslaner'le birlikte eşi Güler (59) ve kayınpederi Haydar (74) ile kayınvalidesi Zeynep Köse'nin (80)içinde bulunduğu otomobil, yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak yaklaşık 200 metre ilerledi. Otomobil, yol kenarında yaklaşık 1 metre derinlikteki sulama kanalına girerek durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Arslaner'in kalbinin durduğunu belirledi. Araçtan çıkarılan talihsiz sürücünün duran kalbi kalp masajı ile tekrar çalıştırıldı. Yaralılardan Güler Arslaner ile babası Haydar ve annesi Zeynep Köse Elbistan Devlet Hastanesine, durumu ağır olan sürücü İsmail Arslaner ise Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Tekrar kalbi duran talihsiz sürücüyü hastanede yapılan hayata döndürme çabaları sonuçsuz kaldı. İsmail Arslaner'in cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere morga konuldu. Hastane önünde umutla bekleyen yakınları acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Tedavi süren diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kanala uçan otomobil, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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