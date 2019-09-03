HDP'de cinsel taciz gerekçesiyle iki yönetici ihraç edildi

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Erzurum'un 25 bin nüfuslu Tekman ilçesinin belediye meclis üyesi seçilen A.S.B ve HDP Tekman Eş Başkanı A.K, iki partiliyi taciz ettiği gerekçesiyle HDP'den ihraç edildi.



Parti içi soruşturmayı HDP Merkez Disiplin Kurulu yaptı. Partinin kadın kurullarının da soruşturduğu olayın ardından iki HDP'li yöneticinin partiden ihracına karar verildi.



İhraç kararında, her iki kişinin de kadınlara karşı parti ve örgütsel ilişkileri aşarak, özel hayatlarına müdahale ile başlayan ve ısrarlı taciz eylemlerine dönüşen davranışların 'kadına karşı şiddet ve taciz olarak' değerlendirildiği belirtildi.



MOBBİNG, TACİZ VE TEHDİT EYLEMLERİ



The Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre kararda şunlar söylendi:



Partili kadınları rahatsız edecek boyuttan başlayarak, cinsel taciz ve tehdit boyutuna varacak derecede kadınlara karşı hem mobbing, hem cinsel taciz hem de tehdit eylemlerinin bulunduğu anlaşılmıştır.



HDP Merkez Disiplin Kurulu bu kararla iki kişiyi ihraç etse de HDP'nin Erzurum il örgütü durumdan rahatsız.



HDP İl Eş Başkanı Muammer Duman, tacize uğrayan kadınların siyasetçi olmadıklarını söyleyerek, 'İki öğrenci. Seçime bir ay kala bizim bilgimizin dışında buraya geldiler, birkaç gün çalışmalara katıldılar. O güne kadar bu şahısları tanımıyordum. Nedense bu iddialar o süreçte değil seçimden 1 ay sonra gündeme getiriliyor. Biz, bu işin içinde bir komplo var mı yok mu diye daha iyi araştırılsın isterdik' dedi.







İL BAŞKANI: MERKEZ NEDEN YERELE SORMUYOR?



Söz konusu isimleri savunmadığını belirten Duman şunları söyledi: Böyle bir şey bizim partimizde olmamalıydı. Ceza alan arkadaşlar sözlü olarak dinlenmedi. Benim de fikrim alınmadı. Kendi inisiyatiflerine göre birkaç kişi çağırıp dinlemişler. Dinlenenlerden biri Eskişehir'de oturuyor. Merkez Disiplin Kurulu ona 'Senin ne işin vardı Tekman'ın köyünde' diye sormuyor mu? İnsan hiç merak etmez mi? İnsan yereli hiç dinlemez mi? Yanlış anlaşılmasın. Ben o arkadaşları asla savunmuyorum. Cezalarını çekecekler. Ama eğer altında başka şeyler çıkıyorsa onun da peşine düştüm. Hesabını sormadan da yakasını bırakmam.'



'BİZE KOMPLO KURULDU'



Kadınları taciz ettiği iddiasıyla partiden A.K iddiaları kabul etmediğini söylüyor.



Yaşananların komplo olduğunu öne süren A.K, 'Savunmamız alınmadan karar verildi. Arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gideceğiz. Bu, bizi ilçede, ilde istemeyenlerin kurgusu. Adamlar artık ne yapacağını bilemediği için bu yola başvurdular. Ama gerçekler ortaya çıkacak ve onlar da hesap verecek' dedi.