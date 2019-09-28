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Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu!

Adana’da FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmada 2011’deki komiser yardımcılığı sınavı öncesi soru ve cevapları hücre evinde aldığı ve sınavda doğru ile yanlış cevapladırılan soruların bile aynı olduğu ileri sürülen 2’si aktif 11’i ihraç edilmiş emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu!
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada Adana merkezli 7 ilde 24 Eylül günü operasyon düzenledi.

Bu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2011'deki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi soru ve cevapların FETÖ'nün hücre evindeki sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.

Şüphelilerden birçoğunun aynı sorulara doğru cevapları verdiği, aynı yanlışları yaptığı öne sürüldü. Kaynak : İHA

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CumhuriyetAdana Emniyet Müdürlüğü


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