Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, meslekten ihraç edilen komiserlere yönelik soruşturmada Adana merkezli 7 ilde 24 Eylül günü operasyon düzenledi.



Bu operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılar, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. 2011'deki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi soru ve cevapların FETÖ'nün hücre evindeki sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.



Şüphelilerden birçoğunun aynı sorulara doğru cevapları verdiği, aynı yanlışları yaptığı öne sürüldü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.