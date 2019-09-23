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Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli hastaneye gitti. MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli rutin kontroller için hastanede bulunuyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bahçeli'nin sağlık durumu iyi, tetkikleri yapıldı" dedi.

Siyaset / 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hastaneye gitti. Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre MHP lideri 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Bahçeli'nin tansiyon ve şeker için rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gittiği belirtildi.

SEMİH YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır.

Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır.

Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok” ifadelerini kullandı.

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