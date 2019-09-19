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Fransa'da F-16 uçağı düştü

Fransa'nın kuzey batısındaki Pluvigner kasabasında Belçika'ya ait F-16 savaş uçağı düştü.

Dünya / 19 Eylül 2019 Perşembe 13:45
Fransa'da F-16 uçağı düştü

Fransız yetkililer, Fransa'nın Brittany bölgesinde yer alan Pluvinger kasabasında bir F-16 savaş uçağının bölgeye düştüğünü ve pilotlarından birinin yüksek gerilim hattına takıldığını duyurdu.

Bölge idaresinin sözcüsünün Associated Press'e yaptığı açıklamaya göre, uçak Brittany'deki Pluvigner kasabasına düştü. Uçaktaki iki pilottan biri güvenli bir şekilde kurtarılırken yüksek gerilim hattını takılan diğer pilotun çalışmlaar sonucu oradan kurtarıldığını ifade etti.

Kazanın olduğu bölge yetkililer tarafından boşaltıldı.
Kaynak : AA

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F-16FransaYüksek GerilimAssociated Press


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