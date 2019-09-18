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Duşta kabus!

Evinde yalnız yaşayan genç kız duşa girerken başına geleceklerden habersizdi, banyoda feci bir son gerçekleşti.

Dünya / 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:18
Duşta kabus!

Evgenia Shulyatyeva, Rusya'nın batısındaki Kirovo-Chepetsk kentindeki dairesinde yalnız yaşıyordu.

26 yaşındaki kadın, telefonuyla birlikte banyoya girdi ve duş almaya başladı.

Bu sırada telefonu şarj oluyordu. Dakikalar içinde Rusya'da büyük yankı uyandıran bir feci son gerçekleşti.



Genç kadının telefonu ıslak zeminde kayıp suya düştü ve elektrik akımına kapılan Evgenia Shulyatyeva yaşamını yitirdi.

Shulyatyeva'nın cansız bedenini dairesine gelen annesi Vera buldu.



Ölümün duyulmasıyla genç kızın arkadaşları ve yakınları yasa boğuldu, sosyal medyada birçok mesaj paylaşıldı.




Rusya


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