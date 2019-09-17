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Netanyahu'ya seçim şoku!

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail genel seçimlerinde Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok, koalisyonu kuracak çoğunluğu elde edemedi.

Dünya / 17 Eylül 2019 Salı 22:30
Netanyahu'ya seçim şoku!

Sandık çıkış anketlerine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok genel seçimlerde koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, Likud'un önderliğindeki sağ blok 56 milletvekili çıkardı.

Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ve sol partilerin oluşturduğu blok ise 43 milletvekilini meclise gönderdi.

Sağcı parti olmasına rağmen, bu yıl nisanda yapılan seçimden sonra askerlik yasası nedeniyle Netanyahu önderliğindeki koalisyona katılmayı reddeden eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 10 milletvekili çıkardı.

Bu sonuçla Liberman olası koalisyon senaryolarında bir kez daha kilit role sahip oldu.



FİLİSTİNLİLERİN BLOKU 12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI 

Öte yandan, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, 12 milletvekilini meclise gönderdi.

Diğer iki İsrail kanalının yayımladığı sandık çıkış anketlerinde de sonuçlar KAN'ınki ile benzerlik gösterdi.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak, 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

TRUMP'IN RESİMLERİNİ KULLANMIŞTI

İsrail'de yarın gerçekleştirilecek erken genel seçimler için Kudüs'ün ana caddelerindeki binalara, seçim yarışına katılacak adayların posterleri ve seçim afişleri asıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçim afişlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarını kullandığı görüldü.




Kaynak : AA

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