Çeyrek altın ne kadar? (13 Eylül 2019 altın fiyatları)

13 Eylül 2019 Çarşamba gününün gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Gram altın 272 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.854 liradan işlem görüyor.
Düşüş eğilimini Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren altının gram fiyatı, yeni güne yüzde 0,11 değer kaybıyla başlayarak 272,50 liradan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor.
Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybı yaşayarak 1.500 dolar seviyesinin hemen altında yer alarak 1.497 dolardan işlem görüyor.