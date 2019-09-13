Çeyrek altın ne kadar? (13 Eylül 2019 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (13 Eylül 2019 altın fiyatları)

13 Eylül 2019 Çarşamba gününün gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? Gram altın 272 lira, çeyrek altın 449 lira ve Cumhuriyet altını 1.854 liradan işlem görüyor.