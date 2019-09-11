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Acılı anneden Galatasaray'a çağrı!

HDP Diyarbakır binası önünde nöbet tutan Fevziye Çetinkaya, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Süleyman Çetinkaya'nın bulunması için Galatasaray'dan yardım istedi.

Güncel / 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:53
Acılı anneden Galatasaray'a çağrı!
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Rahman köyünde yaşayan Şaban ve Fevziye Çetinkaya çiftinin 17 yaşındaki oğulları Süleyman Çetinkaya, 30 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Anne ve babası, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır binasının önünde nöbete başladı.




'OĞLUM GALATASARAYLIYDI, NE OLUR SESİMİZİ DUYUN'

TRT Kurdi'ye konuşan Fevziye Çetinkaya, 'Oğlum Galatasaraylıydı, futbolcu olmak istiyordu. Onu elimizden alıp dağa götürdüler. Ne olur sesimizi duyun bize destek olun. Ben çocuğumun dağda değil futbolcu olmasını istiyorum.' diyerek Galatasaray camiasından yardım istedi.

Terör ÖrgütüGalatasarayDiyarbakır


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