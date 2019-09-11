Acılı anneden Galatasaray'a çağrı!

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Rahman köyünde yaşayan Şaban ve Fevziye Çetinkaya çiftinin 17 yaşındaki oğulları Süleyman Çetinkaya, 30 Ağustos'ta terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Anne ve babası, çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır binasının önünde nöbete başladı.









'OĞLUM GALATASARAYLIYDI, NE OLUR SESİMİZİ DUYUN'



TRT Kurdi'ye konuşan Fevziye Çetinkaya, 'Oğlum Galatasaraylıydı, futbolcu olmak istiyordu. Onu elimizden alıp dağa götürdüler. Ne olur sesimizi duyun bize destek olun. Ben çocuğumun dağda değil futbolcu olmasını istiyorum.' diyerek Galatasaray camiasından yardım istedi.