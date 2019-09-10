USD (Alış - Satış) : 5,72 - 5,73 EURO (Alış - Satış) : 6,31 - 6,32

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi.

Dünya / 10 Eylül 2019 Salı 09:39
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore tarafından 2 füzenin ateşlendiğini açıkladı.

Sabah saatlerinde Güney Pyongyang’dan fırlatıldığı belirtilen füzelerin, doğu yönüne hareket ettiği bildirildi.

Güney Kore ve ABD’li askeri yetkililerin konuyla ilgili analizinin devam ettiği kaydedilirken, Japonya ise söz konusu denemenin kendileri için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Sekizinci deneme

Son füze denemeleri ile birlikte Kuzey Kore 25 Temmuz’dan bu yana sekizinci kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui pazartesi yaptığı açıklamada Pyongyang’ın eylül ayı sonlarında ABD ile kapsamlı görüşmelere hazır olduğunu söylemişti. Söz konusu açıklamanın ardından gelen son füze denemeleri, füze teknolojilerini sergilemek isteyen Kuzey Kore’nin ABD hükümetine baskı yapma girişimi olarak yorumlandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Güney KoreGenelkurmay BaşkanlığıDışişleri Bakan YardımcısıFüze DenemesiKuzey Kore


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı